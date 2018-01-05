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Валютные резервы Украины выросли на $3,8 млрд за прошлый год

Золотовалютный резерв Украины увеличился на 21% за предыдущий год

Об этом сообщает Национальный банк Украины на официальном сайте.

"Международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили $18,8 млрд по предварительным данным. За год они выросли на 21%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что валютные резервы выросли в основном благодаря поступлению финансирования от Международного валютного фонда в $1 млрд и покупке НБУ $1,3 млрд на межбанковском рынке.

Таким образом, уровень международных резервов Украины на конец 2017 года превысил предварительный прогноз Нацбанка на $200 млн.

По состоянию на 1 января 2018 года объем международных резервов покрывает 3,6 месяцев будущего импорта и НБУ уверяет, что это является достаточным для выполнения финансовых обязательств страны и правительства.

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