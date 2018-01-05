 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине хотят запретить целителей и народную медицину


фото: dw
Министерство здравоохранения хочет отозвать все разрешения для практики народной медицины, ведь она противоречит современности

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По информации МЗ, контроль практики народных целителей не может относиться к компетенции министерства, поскольку она не отвечает современным медицинским научным знаниям.

МЗ отмечает, что законодательством не предусмотрено подтверждение эффективности народных средств и народные методы не входят в арсенал современной медицины.

Читайте также: Горчичники, банки и картофельная пара. Какие народные методы не лечат ОРВИ

"Процедура “экспертизы” целителей, что сейчас предусмотрена законодательством, определяет, что целитель должен предоставить обоснование метода лечения, который он хочет применять. В то же время подавляющее большинство методов альтернативной и народной медицины базируются на идеях, противоречащих современной научной картине мира и медицинской науке", - говорится в сообщении.

Министерство также планирует аннулировать все выданные разрешения на занятие целительством, поскольку они создают потенциальную опасность для граждан Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 января, 2018 пятница

больше новостей

5 января, 2018 пятница

4 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать