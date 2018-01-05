В Украине хотят запретить целителей и народную медицину
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
По информации МЗ, контроль практики народных целителей не может относиться к компетенции министерства, поскольку она не отвечает современным медицинским научным знаниям.
МЗ отмечает, что законодательством не предусмотрено подтверждение эффективности народных средств и народные методы не входят в арсенал современной медицины.
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"Процедура “экспертизы” целителей, что сейчас предусмотрена законодательством, определяет, что целитель должен предоставить обоснование метода лечения, который он хочет применять. В то же время подавляющее большинство методов альтернативной и народной медицины базируются на идеях, противоречащих современной научной картине мира и медицинской науке", - говорится в сообщении.
Министерство также планирует аннулировать все выданные разрешения на занятие целительством, поскольку они создают потенциальную опасность для граждан Украины.
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