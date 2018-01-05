В США 12 человек погибли из-за сильных морозов

5 января, 2018, 09:14

В Соединенных Штатах Америки в течение недели из-за сильных морозов погибли 12 человек

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

Уточняется, что 6 человек погибли в штате Висконсин, 4 - в Техасе, 1 - в Северной Дакоте и 1 - в Миссури.

Снегопад и мороз охватили северо-восточную часть Штатов. Больше всего пострадали штаты Массачусетс, Пенсильвания, Флорида, Южная Каролина, Джорджия и Нью-Йорк.

Кроме того, из-за снегопадов в США отменили более 2700 авиарейсов. Ожидается, что в пятницу, 5 декабря, морозы настигнут и штат Вашингтон, где температура может опуститься до -35 градусов.