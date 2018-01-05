В США 12 человек погибли из-за сильных морозов
5 января, 2018, 09:14
В Соединенных Штатах Америки в течение недели из-за сильных морозов погибли 12 человек
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.
Уточняется, что 6 человек погибли в штате Висконсин, 4 - в Техасе, 1 - в Северной Дакоте и 1 - в Миссури.
Снегопад и мороз охватили северо-восточную часть Штатов. Больше всего пострадали штаты Массачусетс, Пенсильвания, Флорида, Южная Каролина, Джорджия и Нью-Йорк.
Кроме того, из-за снегопадов в США отменили более 2700 авиарейсов. Ожидается, что в пятницу, 5 декабря, морозы настигнут и штат Вашингтон, где температура может опуститься до -35 градусов.
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