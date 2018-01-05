В Польше хотят, чтобы о судьбе украинских заложников на Донбассе рассказали на форуме ЕС

5 января, 2018, 15:15

Посол Польши в Украине Ян Пекло пообещал семьям украинских пленников возможность рассказать о судьбе своих родных на форуме Евросоюза в Брюсселе

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что в здании польского посольства в Киеве состоялась встреча с семьями украинских пленников, которых держали в заложниках боевики из Донбасса.

Во время нее Пекло предложил украинцам, которые пришли на встречу, рассказать о судьбе заложников во время форума Евросоюза в Брюсселе.

Он добавил, что обратится с этой идеей к польским евродепутатам, чтобы о судьбе заключенных на Донбассе украинцев узнало как можно больше людей.

Читайте также: Объятия и счастливые улыбки. Как встречали освобожденных из плена украинских героев: Фоторепортаж