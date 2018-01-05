В Польше хотят, чтобы о судьбе украинских заложников на Донбассе рассказали на форуме ЕС
5 января, 2018, 15:15
Посол Польши в Украине Ян Пекло пообещал семьям украинских пленников возможность рассказать о судьбе своих родных на форуме Евросоюза в Брюсселе
Об этом сообщает "Польское радио".
Отмечается, что в здании польского посольства в Киеве состоялась встреча с семьями украинских пленников, которых держали в заложниках боевики из Донбасса.
Во время нее Пекло предложил украинцам, которые пришли на встречу, рассказать о судьбе заложников во время форума Евросоюза в Брюсселе.
Он добавил, что обратится с этой идеей к польским евродепутатам, чтобы о судьбе заключенных на Донбассе украинцев узнало как можно больше людей.
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