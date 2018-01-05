В Москве пьяный пассажир устроил стрельбу в метро

5 января, 2018, 14:55

В Москве пьяный пассажир ранил из травматического пистолета двух охранников на станции метро "Лихоборы", он задержан

Об этом сообщает "РИА Новости".

Полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе ссоры с работниками охраны московского метро сделал несколько выстрелов из травматического пистолета.

После этого он был задержан. Раненые охранники были госпитализированы.