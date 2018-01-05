В Крыму в заключении более 60 крымских татар, - Чубаров

5 января, 2018, 07:53

В аннексированном Россией Крыму усиливается давление оккупационных властей на крымских татар

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует "5 канал".

"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые приговоры, либо они ограничены в передвижении по Крыму, – таких людей за 60. И я не говорю о тех людях, которые получают огромные штрафы. Их уже несколько сотен", – сказал он.

По словам Чубарова, количество детей, оставшихся без родителей, потому что те за решеткой, уже превысило сотню.

"Людей, которые уже получили карательные сроки, их уже около десяти. Они переправлены на материковую Россию", – добавил глава Меджлиса.

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