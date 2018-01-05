В Харькове волонтер погиб в квартире от взрыва гранаты
5 января, 2018, 11:30
В Харькове мужчина 1979-го года рождения погиб от взрыва гранаты, который произошел в квартире многоэтажки
Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
5 января в Харькове в съемной квартире, которая расположена на 3-м этаже жилой многоэтажки, погиб местный житель, 1979 года рождения.
По имеющейся информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась. В результате взрыва молодой человек погиб. Его жена и двое малолетних детей в это время находились в соседней комнате и не пострадали.
Погибший работал руководителем пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе