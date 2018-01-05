В Харькове волонтер погиб в квартире от взрыва гранаты

5 января, 2018, 11:30

В Харькове мужчина 1979-го года рождения погиб от взрыва гранаты, который произошел в квартире многоэтажки

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

5 января в Харькове в съемной квартире, которая расположена на 3-м этаже жилой многоэтажки, погиб местный житель, 1979 года рождения.

По имеющейся информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась. В результате взрыва молодой человек погиб. Его жена и двое малолетних детей в это время находились в соседней комнате и не пострадали.

Погибший работал руководителем пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО.