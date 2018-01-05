В Грузии Саакашвили приговорили к 3 годам лишения свободы

5 января, 2018, 09:53

Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе признал экс-президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу Сандро Гиргвлиани и приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года

Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

По делу Гиргвлиани Саакашвили предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

Согласно обвинению, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Гиргвлиани, и потом уже в обход комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой механизм для условно-досрочного освобождения осужденных.

Напомним, что 28 января 2006 28-летний сотрудник "Объединенного грузинского банка" Сандро Гиргвлиани вместе со своим другом Леваном Бухаидзе посетил кафе в центре Тбилиси. В баре находились руководитель Департамента конституционной безопасности Ахалая, его заместитель Олег Мельников, начальник Генинспекции МВД Василий Санодзе, начальник Службы общественных связей МВД Гурам Донадзе, а также знакомая Гиргвлиани - Тамара Майсурадзе. В Гиргвлиани произошел конфликт с близкими к Саакашвили высшими должностными лицами МВД Грузии. В тот же день тело убитого Гиргвлиани с признаками насильственной смерти было обнаружено на кладбище в пригороде Тбилиси.

По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.

В прокуратуре утверждают, что Дангадзе с согласия Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, от которого впоследствии соратники Саакашвили получили около $500 тыс.

Курченко торговался с Саакашвили о возвращении в Украину, Одесский НПЗ, медиахолдинг и футбольный клуб.

ГПУ вызвала Саакашвили на допрос в качестве подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

Международная экспертиза ГПУ подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между экс-главой Одесской Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко.