В ГПУ рассказали, когда могут экстрадировать Саакашвили в Грузию
Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
Он отметил, что запрос на экстрадицию Саакашвили поступил еще в прошлом году от компетентных органов Грузии. Тогда Минюст поручил прокуратуре Киева провести экстрадиционную проверку.
Таким образом 27 декабря экс-президента Грузии пригласили в прокуратуру для дачи объяснений этой ситуации.
По словам Лысенко, если объяснения Саакашвили были бы обоснованными, то об экстрадиции не было бы речи. Несмотря на это, политик так и не прибыл в прокуратуру по просьбе своих адвокатов, которые попросили перенести этот визит.
"Как только он придет и даст объяснения, то экстрадиционная проверка будет завершена и ее результаты будут переданы в Минюст, а там уже будет принято решение об экстрадиции. Сам Саакашвили заинтересован в том, чтобы эта проверка прошла", - подчеркнул Лысенко.
- В пятницу 5 января Городской суд Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к 3 годам лишения свободы.
- Саакашвили считает приговор грузинского суда незаконным и исключительно политически мотивированным.
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