В ГПУ рассказали, когда могут экстрадировать Саакашвили в Грузию

5 января, 2018, 16:47

Лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили могут отправить в Грузию лишь после того, как завершится экстрадиционная проверка, для чего политик должен пойти в прокуратуру Киева

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Он отметил, что запрос на экстрадицию Саакашвили поступил еще в прошлом году от компетентных органов Грузии. Тогда Минюст поручил прокуратуре Киева провести экстрадиционную проверку.

Таким образом 27 декабря экс-президента Грузии пригласили в прокуратуру для дачи объяснений этой ситуации.

По словам Лысенко, если объяснения Саакашвили были бы обоснованными, то об экстрадиции не было бы речи. Несмотря на это, политик так и не прибыл в прокуратуру по просьбе своих адвокатов, которые попросили перенести этот визит.

"Как только он придет и даст объяснения, то экстрадиционная проверка будет завершена и ее результаты будут переданы в Минюст, а там уже будет принято решение об экстрадиции. Сам Саакашвили заинтересован в том, чтобы эта проверка прошла", - подчеркнул Лысенко.