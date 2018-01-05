В Финляндии пилота убило дверью самолета, который был зарегистрирован в Киеве
5 января, 2018, 14:13
В Финляндии начато расследование гибели пилота, которого при подготовке к вылету убило ударом внешней двери самолета
Об этом сообщает Yle.
Частный 20-местный самолет Gulfstream G150 должен был вылететь из аэропорта Киттиля на севере страны. Инцидент произошел, когда экипаж готовил самолет к вылету.
Капитан шел на борт. Внезапно его ударило наружными дверьми кабины самолета, в результате чего он погиб на месте, несмотря на попытки реанимации. Как уточнили в полиции, пассажиров в этот момент на борту не было.
Погибшим является 50-летний гражданин Германии, а самолет принадлежит австрийской компании, но находится в лизинге в Киеве. Воздушное судно привезло пассажиров из Москвы, планировалось, что следующим пунктом назначения станет Екатеринбург, пишет fontanka.fi.
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