В Финляндии пилота убило дверью самолета, который был зарегистрирован в Киеве

5 января, 2018, 14:13

В Финляндии начато расследование гибели пилота, которого при подготовке к вылету убило ударом внешней двери самолета

Об этом сообщает Yle.

Частный 20-местный самолет Gulfstream G150 должен был вылететь из аэропорта Киттиля на севере страны. Инцидент произошел, когда экипаж готовил самолет к вылету.

Капитан шел на борт. Внезапно его ударило наружными дверьми кабины самолета, в результате чего он погиб на месте, несмотря на попытки реанимации. Как уточнили в полиции, пассажиров в этот момент на борту не было.

Погибшим является 50-летний гражданин Германии, а самолет принадлежит австрийской компании, но находится в лизинге в Киеве. Воздушное судно привезло пассажиров из Москвы, планировалось, что следующим пунктом назначения станет Екатеринбург, пишет fontanka.fi.