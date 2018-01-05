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В Египте разбился воздушный шар с туристами, есть жертвы

В Египте воздушный шар с 20 пассажирами на борту потерпел крушение

По предварительной информации, погиб один человек, еще семь получили травмы, сообщает Deutsche Welle.

Авария произошла недалеко от города Луксор. Как заявили представители властей Египта, воздушный шар упал из-за сильного ветра во время вынужденной посадки.

Глава администрации Луксора Махмуд Бадр подтвердил факт катастрофы, сообщив, что он уже посетил пострадавших в больнице. Детальной информации о туристах, находившихся на борту, пока нет.

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