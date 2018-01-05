В Британии для любителей латте хотят ввести отдельный налог

5 января, 2018, 17:38

Британские политики пытаются ввести так называемый сбор на латте - налог на бумажные стаканчики для кофе или чая

Об этом сообщает Sky News.

В Великобритании хотят ввести налог на бумажные стаканчики для кофе. Он составит приблизительно 25 пенсов (9,5 гривен) и оплачивать переработку этих самых стаканчиков.

Комитет по экологическому аудиту отмечает, что такое решение будет стимулировать потребителей использовать свою многоразовую тару.

А деньги тех, кто откажется использовать многоразовые кружки и термосы, будут использованы для увеличения количества перерабатывающих учреждений, способных отделять пластик и бумагу из стаканчика.

"Мы считаем, что "сбор на латте" - это инструмент, который заставит людей думать: "Надо не забыть сегодня взять с собой на работу чашку". Так же люди все чаще и чаще используют многоразовые пластиковые бутылки", - заявила спикер комитета Мэри Крей.

По статистике, ежегодно на свалке оказываются более 2,5 млрд одноразовых стаканчиков. Сейчас в стране работает 4 компании по переработке, которые могут разделить бумажный стаканчик на макулатуру и пластик. Известно, что они обрабатывают только 0,25% всех выброшенных стаканчиков, а именно 6 миллионов.

По такой же схемо в Великобритании обложили налогом целлофановые пакеты в 2015 году. Хотя тогда налог составлял лишь 5 пенсов, за год пакетов одноразовых количество упало на 83%.