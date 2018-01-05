В Британии для любителей латте хотят ввести отдельный налог
Об этом сообщает Sky News.
В Великобритании хотят ввести налог на бумажные стаканчики для кофе. Он составит приблизительно 25 пенсов (9,5 гривен) и оплачивать переработку этих самых стаканчиков.
Комитет по экологическому аудиту отмечает, что такое решение будет стимулировать потребителей использовать свою многоразовую тару.
А деньги тех, кто откажется использовать многоразовые кружки и термосы, будут использованы для увеличения количества перерабатывающих учреждений, способных отделять пластик и бумагу из стаканчика.
"Мы считаем, что "сбор на латте" - это инструмент, который заставит людей думать: "Надо не забыть сегодня взять с собой на работу чашку". Так же люди все чаще и чаще используют многоразовые пластиковые бутылки", - заявила спикер комитета Мэри Крей.
По статистике, ежегодно на свалке оказываются более 2,5 млрд одноразовых стаканчиков. Сейчас в стране работает 4 компании по переработке, которые могут разделить бумажный стаканчик на макулатуру и пластик. Известно, что они обрабатывают только 0,25% всех выброшенных стаканчиков, а именно 6 миллионов.
По такой же схемо в Великобритании обложили налогом целлофановые пакеты в 2015 году. Хотя тогда налог составлял лишь 5 пенсов, за год пакетов одноразовых количество упало на 83%.
- В декабре Киеврада предложила запретить полиэтиленовые пакеты.
- В январе заместитель Кличко рассказал, как будет происходить процесс сортировки мусора в столице.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе