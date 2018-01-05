В аэропорту "Киев" схватили сутенерок, которые отправляли украинок в сексуальное рабство в Грецию

5 января, 2018, 16:13

Правоохранители Киевщины задержали 2 женщин, которые эксплуатировали молодых девушек для получения денег

Об этом на своей странице Facebook сообщает глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

В аэропорту "Киев" задержали 2 женщин, занимавшихся торговлей людьми для последующей сексуальной эксплуатации.

Женщины находили молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. Им обещали до 5 тысяч евро за оказание различных интимных услуг иностранцам.

После того как девушки приезжали в Грецию, они попадали в нечеловеческие условия, их подвергали физическому и психологическому насилию.

По факту торговли людьми открыто уголовное производство и ведутся следственные действия.