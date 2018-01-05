В аэропорт "Харьков" из-за тумана опаздывают рейсы

5 января, 2018, 18:27

Из-за осложнения погодных условий Международный аэропорт "Харьков" не принимает некоторые рейсы

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Таким образом самолет с Киева (Борисполь), который по расписанию должен был прилететь в Харьков в 16:35, задерживается до 18:05.

А самолет из Стамбула, который должен был прилететь в 17:00, задержится до 19:40. Также из аэропорта на три часа перенесли вылет в Стамбул - с 17:40 по 20:40.

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