В аэропорт "Харьков" из-за тумана опаздывают рейсы
5 января, 2018, 18:27
Из-за осложнения погодных условий Международный аэропорт "Харьков" не принимает некоторые рейсы
Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".
Таким образом самолет с Киева (Борисполь), который по расписанию должен был прилететь в Харьков в 16:35, задерживается до 18:05.
А самолет из Стамбула, который должен был прилететь в 17:00, задержится до 19:40. Также из аэропорта на три часа перенесли вылет в Стамбул - с 17:40 по 20:40.
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- Отметим, в этом году из аэропорта "Харьков" будут курсировать рейсы в города Европы пять новых направлений.
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