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Уже 19 жителей США погибли из-за сильных морозов

По меньшей мере 19 человек стали жертвами непогоды, которая в последние дни всколыхнула территорию США

Об этом сообщает издание CBS News.

Отмечается, что жители американского Восточного побережья продолжают бороться с последствиями непогоды, которая два дня назад сначала всколыхнула Мексиканский залив, а затем перекинулась на Флориду.

Циклон привел к выпадению большого количества снега, ураганных ветрам и наводнениям. При этом синоптики прогнозируют, что холодная погода сохранится здесь и в течение выходных.

Согласно подтвержденным данным, по меньшей мере 19 человек по всей стране умерли от чрезмерного холода и порывов ветра.

  • Ранее стало известно, что В США в течение недели из-за сильных морозов погибли 12 человек. Больше всего пострадали штаты Массачусетс, Пенсильвания, Флорида, Южная Каролина, Джорджия и Нью-Йорк.
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