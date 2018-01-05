Украина будет реагировать на приговор Саакашвили после экстрадиционной проверки, - ГПУ

5 января, 2018, 14:40

Украина будет реагировать на приговор экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили о заочном осуждении сроком на три года лишь после осуществления экстрадиционной проверки

Об этом заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает "112 Украина".

"Мы знаем, что статус Саакашвили "осужденный", однако прокуратура Киева по обращению Минюста осуществляет экстрадиционную проверку Саакашвили по запросу компетентных органов Грузии. С целью полноты проведения проверки и выяснения всех обстоятельств Саакашвили будет приглашен в прокуратуру Киева для предоставления соответствующих объяснений. В рамках этой проверки также направлены запросы в органы власти Украины. Вывод, составленный по результатам проверки, будет предоставлен Минюсту для окончательного решения", - заявил Лысенко.

Лысенко напомнил, что Саакашвили до сих пор не прибыл в прокуратуру для дачи объяснений, хотя проверка уже начата.

"Саакашвили пока не прибыл в прокуратуру, его приглашают. Сейчас идет процесс согласования этой даты со стороной защиты. Проверка уже начата, но мы должны получить объяснение от Саакашвили", - заявил Лысенко.

В пятницу 5 января городской суд Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Саакашвили на 3 года лишения свободы.

Саакашвили считает приговор грузинского суда незаконным и исключительно политически мотивированным.