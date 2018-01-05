У Ахметова отреагировали на заморозку миллионов долларов на Кипре

5 января, 2018, 22:26

Группа компаний Систем Кэпитал Менеджмент Рината Ахметова сделала заявление относительно ареста активов бизнесмена

Об этом сообщили в СКМ на запрос Радио свобода.

"Мы действительно получили информацию о предыдущем определении суда на Кипре относительно некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано", - сообщили в компании.

В СКМ отметили, что их компания ни прямо, ни косвенно не принимала участия в приватизации "Укртелекома", за что были заморожены активы компании.

"Мы неоднократно заявляли, претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации "Укртелекома" и выполнения инвестиционных обязательств касаются деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизации в 2011 году", - говорят в компании.