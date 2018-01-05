У Ахметова отреагировали на заморозку миллионов долларов на Кипре
Об этом сообщили в СКМ на запрос Радио свобода.
"Мы действительно получили информацию о предыдущем определении суда на Кипре относительно некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано", - сообщили в компании.
В СКМ отметили, что их компания ни прямо, ни косвенно не принимала участия в приватизации "Укртелекома", за что были заморожены активы компании.
"Мы неоднократно заявляли, претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации "Укртелекома" и выполнения инвестиционных обязательств касаются деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизации в 2011 году", - говорят в компании.
- В октябре 2017 года "Укртелеком" перешел от Ахметова в государственную собственность.
- Среди виновных в деле приватизации телекоммуникационной группы генеральный прокурор Юрий Луценко назвал экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра финансов Юрия Колобова.
- В 2017 году Ринат Ахметов вошел в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивают в $4,38 млрд.
- 5 января стало известно, что суд Кипра заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на $820 млн за якобы невыплату средств за приватизацию "Укртелекома"
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