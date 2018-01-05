Три украинки попали в реанимацию Лос-Анджелеса в результате ДТП, - СМИ

5 января, 2018, 21:36

Три гражданки Украины попали в аварию в Лос-Анджелесе, в результате чего получили тяжелые ранения

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в аварию попали модель Елизавета Кузьменко, стилист Инга Шевченко и фотограф Наталья Кордан, которые поехали туда отдыхать и искать работу. До недавнего времени родные девушек не знали, почему они пропали и не выходят на связь.

Выяснилось, что они в новогоднюю ночь ехали в такси, которое попало в аварию. Оно столкнулось с "Мерседесом", который передвигался на большой скорости. Именно его считают виновником водителя ДТП.

Вместе с девушками в автомобиле был продюсер Юджин ЕФуни - американец российского происхождения. Всех пассажиров такси госпитализировали в бессознательном состоянии, их разместили в разных больницах. Пострадавшие находятся в реанимации, они получили черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов и переломы.

"Сейчас все трое находятся в тяжелом состоянии, но не в критическом. Самое тяжелое состояние, говорят врачи, у американца. Юджин до сих пор в коме, дышит через аппарат", - подытожили в издании.