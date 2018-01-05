Трамп требует запретить книгу-бестселлер о себе

5 января, 2018, 12:45

Адвокат американского президента Дональда Трампа требует отказаться от выпуска книги Майкла Волффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа"

Об этом сообщает "Голос Америки".

Представитель Трампа прислал издательствe Henry Holt and Company письмо, в котором утверждает, что команда юристов президента "расследует многочисленные фальшивые и/или безосновательные заявления, которые вы сделали в отношении мистера Трампа". Адвокат Чарльз Хардер заявил, что требование о запрете на распространение книги исходит лично от президента США.

Книга должна появиться в продаже в магазинах в США 9 января. 3 января она заняла первое место в списке бестселлеров на Amazon.

Автор говорит, что в ее основу легли беседы с более чем 200 бывшими и действующими сотрудниками избирательного штаба Трампа и администрации США". Результаты предвыборной кампании якобы стали "неприятным сюрпризом" для Трампа и его команды, которые не рассчитывали на победу. Также автор книги заявляет, что в Белом доме после прихода нового президента "царит настоящий хаос".

"Трамп требует, чтобы вы немедленно прекратили и воздерживались от дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги, статьи, а также принесли извинения моему клиенту", - говорится в письме адвоката президента.

Издательства и автор книги никак не комментируют ситуацию.

Сам Трамп гневно написал у себя в Twitter, что не предоставлял автору "книги-фальшивки" доступа в Белый дом, неоднократно ему в этом отказывал и не давал никаких комментариев.