Трамп требует запретить книгу-бестселлер о себе
Об этом сообщает "Голос Америки".
Представитель Трампа прислал издательствe Henry Holt and Company письмо, в котором утверждает, что команда юристов президента "расследует многочисленные фальшивые и/или безосновательные заявления, которые вы сделали в отношении мистера Трампа". Адвокат Чарльз Хардер заявил, что требование о запрете на распространение книги исходит лично от президента США.
Книга должна появиться в продаже в магазинах в США 9 января. 3 января она заняла первое место в списке бестселлеров на Amazon.
Автор говорит, что в ее основу легли беседы с более чем 200 бывшими и действующими сотрудниками избирательного штаба Трампа и администрации США". Результаты предвыборной кампании якобы стали "неприятным сюрпризом" для Трампа и его команды, которые не рассчитывали на победу. Также автор книги заявляет, что в Белом доме после прихода нового президента "царит настоящий хаос".
"Трамп требует, чтобы вы немедленно прекратили и воздерживались от дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги, статьи, а также принесли извинения моему клиенту", - говорится в письме адвоката президента.
Издательства и автор книги никак не комментируют ситуацию.
Сам Трамп гневно написал у себя в Twitter, что не предоставлял автору "книги-фальшивки" доступа в Белый дом, неоднократно ему в этом отказывал и не давал никаких комментариев.
I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of book phony! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don't exist. Look at this guy'past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.
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