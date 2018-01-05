Трамп рассказал, у кого на самом деле был сговор с Россией во время выборов

5 января, 2018, 21:18

Президент США Дональд Трамп считает, что именно его соперник на президентских выборах-2016 Хиллари Клинтон, а также ФБР имели сговор с Россией

Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.

Он прокомментировал книгу Майкла Вольффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", которую требует запретить. В частности, в ней говорится о том, что в Белом доме после прихода нового президента "царит настоящий хаос".

"Итак, теперь, когда (мой, - ред.) сговор с Россией оказывается полной выдумкой, и единственный сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией, СМИ с фейковыми новостями и эта фальшивая новая книга "бьют" по всем фронтам. Они должны попытаться выиграть выборы. Печально", - подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что адвокат Трампа требует отказаться от выпуска книги Майкла Вольффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа".