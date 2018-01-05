Трамп рассказал, у кого на самом деле был сговор с Россией во время выборов
Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.
Он прокомментировал книгу Майкла Вольффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", которую требует запретить. В частности, в ней говорится о том, что в Белом доме после прихода нового президента "царит настоящий хаос".
"Итак, теперь, когда (мой, - ред.) сговор с Россией оказывается полной выдумкой, и единственный сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией, СМИ с фейковыми новостями и эта фальшивая новая книга "бьют" по всем фронтам. Они должны попытаться выиграть выборы. Печально", - подчеркнул Трамп.
- Ранее стало известно, что адвокат Трампа требует отказаться от выпуска книги Майкла Вольффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа".
Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.
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