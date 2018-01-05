Синоптик рассказала, какую погоду ожидать на Сочельник и Рождество

5 января, 2018, 10:57

6 и 7 января пройдут без существенных осадков и с потеплением

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха 6-7 января потеплеет еще на несколько градусов и будет держаться на уровне 3-7 градусов тепла. На западе температура поднимется до плюс 10 с отметкой плюс, а на юге страны вплоть до 12 градусов.

Массовых осадков до конца недели не предвидится, возможен небольшой дождь, в северной части, а также на Волыни, Ривненщине и некоторых районах Харьковщины. По всей Украине местами ожидаются туманы, но дороги должны быть безопасными – не мокрые и без снега.

"Погода будет способствовать, надеюсь, предпраздничному и праздничному настроению. Конечно, нам не хватает солнышка, но такая погода, согласитесь, неплохая по сравнению с морозами и снежными заносами в Америке", - добавила Диденко.

В столице температура воздуха 6-7 января повысится, днем она будет колебаться в пределах 5-6 градусов тепла. Ночью будет плюсовая температура. Возможна небольшая морось или незначительный дождь.

Диденко отметила, что похолодание придет уже со следующей неделе. Это не будут лютые морозы, но термометр опустится до отметки 0 и ниже.