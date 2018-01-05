Сын Луценко сделал родителям подарок за 170 тысяч гривень
5 января, 2018, 14:20
Генеральный прокурор Украины и представитель президента в Верховной Раде Юрий и Ирина Луценко задекларировали подарок от сына на 170 тысяч гривень
Соответствующая информация появилась в декларациях чиновников в Едином государственном реестре деклараций.
2 января Луценки задекларировали подарок от своего сына Александра в размере 170 тысяч гривень.
- Ранее стало известно, что глава "Радикальной партии" Олег Ляшко купил земельный участок площадью почти 600 кв.м за 300 тысяч гривень.
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