 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сын Луценко сделал родителям подарок за 170 тысяч гривень

Генеральный прокурор Украины и представитель президента в Верховной Раде Юрий и Ирина Луценко задекларировали подарок от сына на 170 тысяч гривень

Соответствующая информация появилась в декларациях чиновников в Едином государственном реестре деклараций.

2 января Луценки задекларировали подарок от своего сына Александра в размере 170 тысяч гривень.

  • Ранее стало известно, что глава "Радикальной партии" Олег Ляшко купил земельный участок площадью почти 600 кв.м за 300 тысяч гривень.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 января, 2018 пятница

больше новостей

5 января, 2018 пятница

4 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать