Священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка, которого крестили в церкви Киевского патриархата
Об этом сообщает издание Forpost.
Двухлетний мальчик умер в Запорожье после того, как на него с балкона упал самоубийца. Во время похорон священник Московского патриархата узнал, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата, и решительно отказался отпевать его. Тогда родители отвезли его в другой храм, но там тоже отказались совершать службу.
"Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь - ненастоящая. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", - рассказал отец умершего Роман Полищук.
Священник Евгений Молчанов, который отказался отпевать мальчика, прокомментировал ситуацию. Он сказал, что смерть любого ребенка – это всегда трудно. Но через определенные моменты он не может переступить.
"Ребенок, которого крестили в Киевском патриархате, остается некрещенным, а сама церковь Киевского патриархата недействительна и незаконна. Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что она некрещеный", - заявил Молчанов.
Во время общения с изданием Forpost священник просил передать свои извинения семье.
- В декабре Киевский патриархат заявил, что русская церковь была и до сих пор остается одним из главных подразделений Кремля.
- А глава Украинской православной церкви Филарет рассказал, как им манипулировала русская православная церковь.
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