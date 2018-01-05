Священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка, которого крестили в церкви Киевского патриархата

5 января, 2018, 16:57

После отказа священника Московского патриархата родителям умершего ребенка из Запорожья пришлось обращаться в другую церковь для отпевания

Об этом сообщает издание Forpost.

Двухлетний мальчик умер в Запорожье после того, как на него с балкона упал самоубийца. Во время похорон священник Московского патриархата узнал, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата, и решительно отказался отпевать его. Тогда родители отвезли его в другой храм, но там тоже отказались совершать службу.

"Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь - ненастоящая. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", - рассказал отец умершего Роман Полищук.

Священник Евгений Молчанов, который отказался отпевать мальчика, прокомментировал ситуацию. Он сказал, что смерть любого ребенка – это всегда трудно. Но через определенные моменты он не может переступить.

"Ребенок, которого крестили в Киевском патриархате, остается некрещенным, а сама церковь Киевского патриархата недействительна и незаконна. Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что она некрещеный", - заявил Молчанов.

Во время общения с изданием Forpost священник просил передать свои извинения семье.