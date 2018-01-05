Сколько нужно денег, чтобы накрыть рождественский стол из 12 блюд. Оценка экономиста

5 января, 2018, 20:18

В этом году несколько выросли цены на продукты для блюд, которые традиционно подают к столу на Рождество

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он рассказал, что ориентировочно общая стоимость блюд, которые будут присутствовать на праздничном столе в этом году, вырастет на 18-20%. Для подсчетов коэффициента взяли среднюю стоимость таких блюд, как вареники с капустой, хлеб, тертюхы со сметаной и постный борщ.

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"Если посчитать, то примерно всю эту еду можно будет поставить на стол за 300-350 грн. Если учесть, что мы возьмем 1 кг кути, около 35 вареников, 20 тертюхов, то в среднем блюдо получается 25-30 грн, кутья - где-то 50 грн. В целом за 300-350 грн 12 блюд на столе будет", - отметил Пендзин.

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