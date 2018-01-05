СБУ задержала бывшего "министра здравоохранения Крыма"
5 января, 2018, 12:24
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского
Об этом говорится на сайте СБУ.
Сейчас продолжаются санкционированные обыски во временном жилье "министра" в столице. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью лидера крымских сепаратистов Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.
Михальченко обвиняют в "непосредственном участии в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".
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