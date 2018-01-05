СБУ задержала бывшего "министра здравоохранения Крыма"

5 января, 2018, 12:24

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского

Об этом говорится на сайте СБУ.

Сейчас продолжаются санкционированные обыски во временном жилье "министра" в столице. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью лидера крымских сепаратистов Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Михальченко обвиняют в "непосредственном участии в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".