 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ задержала бывшего "министра здравоохранения Крыма"


фото: NewsONE
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского

Об этом говорится на сайте СБУ.

Сейчас продолжаются санкционированные обыски во временном жилье "министра" в столице. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью лидера крымских сепаратистов Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Михальченко обвиняют в "непосредственном участии в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".

null

null

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 января, 2018 пятница

4 января, 2018 четверг

больше новостей

5 января, 2018 пятница

4 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать