СБУ снова вызывает Саакашвили на допрос, на этот раз после праздников

5 января, 2018, 19:37

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили должен прийти на допрос в главное управление СБУ 10 января

Об этом заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, сообщает "РБК-Украина".

"Саакашвили получил повестку. Он должен 10 января на 11.00 явиться на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве", - подчеркнул он.

Адвокат также рассказал, что 29 января 2018 Кассационный суд в составе Верховного суда Украины начнет рассмотрение дела по иску Саакашвили к президенту Петра Порошенко. Он будет касаться незаконности указа о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства.

Отметим, Саакашвили уже приходил под стены СБУ 26 декабря, однако тогда на допрос идти отказался.