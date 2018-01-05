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СБУ снова вызывает Саакашвили на допрос, на этот раз после праздников

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили должен прийти на допрос в главное управление СБУ 10 января

Об этом заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, сообщает "РБК-Украина".

"Саакашвили получил повестку. Он должен 10 января на 11.00 явиться на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве", - подчеркнул он.

Адвокат также рассказал, что 29 января 2018 Кассационный суд в составе Верховного суда Украины начнет рассмотрение дела по иску Саакашвили к президенту Петра Порошенко. Он будет касаться незаконности указа о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства.

Отметим, Саакашвили уже приходил под стены СБУ 26 декабря, однако тогда на допрос идти отказался.

  • В Пятница 5 января городской суд Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Саакашвили к 3 годам лишения свободы.
  • Саакашвили считает приговор грузинского суда незаконным и исключительно политически мотивированным.
  • В Генпрокуратуре рассказали, что Саакашвили могут отправить в Грузию только после того, как завершится экстрадиционная проверка, для чего политик должен уйти в прокуратуру Киева.
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