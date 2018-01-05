Саакашвили назвал приговор грузинского суда "политически мотивированным"

5 января, 2018, 12:11

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили считает приговор грузинского суда незаконным и исключительно политически мотивированным

Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook.

В пятницу Тбилисский городской суд осудил Саакашвили за "злостное превышение полномочий" на 3 года лишения свободы. Саакашвили считает такое решение незаконным и противоречащим международным и национальным нормам права.

"Судить президента за использование права на помилование (которое я использовал в отношении 133 бывших военнослужащих), которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного: никаких фактов коррупции, ни других правонарушений", - заявил Саакашвили.

Саакашвили обвиняют в сговоре с тогдашним руководителем Департамента конституционной безопасности Дате Ахалая. Президент якобы пообещал помиловать осужденных за убийство работника банка Гиргвлиани. Затем в обход комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой механизм для условно-досрочного освобождения осужденных.