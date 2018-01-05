 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские силовики в Симферополе обыскивают крымских татар

Утром 5 января в Симферополе проходят обыски у крымских татар

Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.

Обыски проходят по двум адресам в районе Леси Украинки: на улице Садыбной (Марковича), 34 и улице Туристов, 49.

Обыски начались около 6 часов утра. Оба домовладения принадлежат родным сестрам Хатидже Кантемировой и Зере Базировой.

Причина обысков, а также, кто их проводит, пока неизвестны.

Читайте также: 8 лет за митинг в Крыму. История заместителя главы крымских татар Ахтема Чийгоза

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 января, 2018 пятница

4 января, 2018 четверг

больше новостей

5 января, 2018 пятница

4 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать