Работникам Белого дома запретили использовать свои мобильные телефоны

5 января, 2018, 08:34

Гостям и сотрудникам Белого дома запретили использовать личные мобильные телефоны во время пребывания в западном крыле резиденции президента США

Ограничение начнет действовать с начала следующей недели, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сообщает Bloomberg.

"Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому начиная со следующей недели в западном крыле больше не разрешены личные устройства - ни гостям, ни персоналу", - отметила Сандерс.

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Она сказала, что сотрудники смогут продолжать свою работу на рабочих устройствах. Служащие уже обеспокоены тем, что в случае необходимости их родные или близкие не смогут с ними связаться.

Запретов требовал руководитель аппарата Белого дома Джон Келли из соображений безопасности, объяснив, что к беспроводной сети западного крыла подключены многие устройства. При этом личные смартфоны недостаточно защищены от взлома.

По информации The Associated Press, группа кибершпионажа Fancy Bear, которую связывают с работой на Россию, пыталась взломать почтовые аккаунты не менее 200 журналистов по всему миру.

А Национальное агентство разведки Южной Кореи подозревает, что хакеры из КНДР осуществляют атаки на крупнейшие криптовалютные биржи.

В микрочипах компании Intel обнаружили недостаток, который позволяет загружать программы без разрешения пользователя.