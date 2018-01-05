Президента Молдовы в третий раз отстранили от должности

5 января, 2018, 13:58

За полгода Конституционный суд уже третий раз отстранил президента страны Игоря Додона от должности президента

Об этом сообщает издание Adevarul.

В пятницу Конституционный суд Молдовы уже в третий раз временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Решение приняли из-за его отказа подписать принятый парламентом закон по борьбе с российской пропагандой.

Запрос на отстранение от должности Додона подал депутат от Демократической партии Сергей Сырбу. В тексте просьбы он просил судей быстрее принять решение из-за возможной "конституционной блокировки, что может повлиять на работу законодательного органа".

Во время вынесения решения суд отметил, что президент не имеет права вето и он должен подписывать любой закон, даже если он считает этот закон неконституционным.

Впервые у Додона забрали часть полномочий в октябре. Тогда он дважды отклонил предложенную на должность министра обороны кандидатуру Эуджен Стурзы.

Второй раз Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия Игоря Додона 2 января, когда он повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

Впоследствии стало известно, что на период назначения новых министров и вице-премьеров правительства обязанности президента страны временно будет исполнять спикер парламента Молдовы Андриан Канду.