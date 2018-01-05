Последние действия Ноздровской перед убийством. Воспроизведение событий полицией

5 января, 2018, 15:58

Украинским правоохранителям удалось частично установить, что делала правозащитница Ирина Ноздровская перед тем, как ее убили

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в интервью изданию "Обозреватель".

Он отметил, что правоохранители уже частично воссоздали ход событий в день смерти женщины. В частности, они описали, как правозащитница шла с работы и оказалась в том месте, где нашли ее тело.

"Она вышла на метро "Героев Днепра", села, вероятнее всего, в маршрутное такси и доехала практически до своего дома", - подчеркнул Аброськин.

Он отметил, что камеры наблюдения возле метро зафиксировали Ноздровскую, там ее видели в последний раз. Правоохранители установили практически всех водителей "маршруток", которые курсируют от станции "Героев Днепра", однако того, кто вез Ноздровскую, еще не нашли.

"Могу точно сказать, что около 17 часов Ирина разговаривала с матерью, через пару минут было зафиксировано еще одно соединение - тогда Ирина сказала, что не может сейчас говорить. Это была ее последняя беседа с родными. Мы зафиксировали работу мобильного телефона Ноздровской почти до 19 часов 29 декабря. То есть он был включен", - добавил Аброськин.

Таким образом, по мнению полиции, правозащитница или доехала от метро домой, где ее ждали убийцы, или же она ехала вместе с убийцей.

Аброськин подытожил, что Ноздровская скончалась вечером 29 декабря, однако точное время удастся узнать лишь после проведения комплексной экспертизы.

Читайте также: Убийство правозащитницы Ноздровской. Все, что известно