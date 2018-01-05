Последние действия Ноздровской перед убийством. Воспроизведение событий полицией
Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в интервью изданию "Обозреватель".
Он отметил, что правоохранители уже частично воссоздали ход событий в день смерти женщины. В частности, они описали, как правозащитница шла с работы и оказалась в том месте, где нашли ее тело.
"Она вышла на метро "Героев Днепра", села, вероятнее всего, в маршрутное такси и доехала практически до своего дома", - подчеркнул Аброськин.
Он отметил, что камеры наблюдения возле метро зафиксировали Ноздровскую, там ее видели в последний раз. Правоохранители установили практически всех водителей "маршруток", которые курсируют от станции "Героев Днепра", однако того, кто вез Ноздровскую, еще не нашли.
"Могу точно сказать, что около 17 часов Ирина разговаривала с матерью, через пару минут было зафиксировано еще одно соединение - тогда Ирина сказала, что не может сейчас говорить. Это была ее последняя беседа с родными. Мы зафиксировали работу мобильного телефона Ноздровской почти до 19 часов 29 декабря. То есть он был включен", - добавил Аброськин.
Таким образом, по мнению полиции, правозащитница или доехала от метро домой, где ее ждали убийцы, или же она ехала вместе с убийцей.
Аброськин подытожил, что Ноздровская скончалась вечером 29 декабря, однако точное время удастся узнать лишь после проведения комплексной экспертизы.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
- По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.
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