Почему Путин не согласится обменивать политзаключенных по списку. Объяснение адвоката

5 января, 2018, 21:53

Российская власть, вероятнее всего, захочет обменять журналиста Романа Сущенко и других украинских политзаключенных в индивидуальном порядке

Об этом заявил российский адвокат Марк Фейгин в эфире "Радио Свобода".

"Путин не будет менять украинских граждан, (удерживаемых в России) по списку. Это более ценный ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он (Путин ) будет пытаться менять их по одному", - подчеркнул он.

Фейгин также рассказал о состоянии своего подзащитного Романа Сущенко и заметил, что сейчас украинец не имеет проблем с самочувствием.

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"А вот ситуация перед судом, мы завершаем знакомиться с делом, оно накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно, формальные доказательства, что Сущенко сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко или еще кого-то они будут использовать", - подытожил Фейгин.

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