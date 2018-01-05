Почему Путин не согласится обменивать политзаключенных по списку. Объяснение адвоката
Об этом заявил российский адвокат Марк Фейгин в эфире "Радио Свобода".
"Путин не будет менять украинских граждан, (удерживаемых в России) по списку. Это более ценный ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он (Путин ) будет пытаться менять их по одному", - подчеркнул он.
Фейгин также рассказал о состоянии своего подзащитного Романа Сущенко и заметил, что сейчас украинец не имеет проблем с самочувствием.
Читайте также: Марк Фейгин: В Украине разворачивается план Суркова по созданию непрерывного хаоса
"А вот ситуация перед судом, мы завершаем знакомиться с делом, оно накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно, формальные доказательства, что Сущенко сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко или еще кого-то они будут использовать", - подытожил Фейгин.
Читайте также: Объятия и счастливые улыбки. Как встречали освобожденных из плена украинских героев: Фоторепортаж
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
- На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.
- Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
- Несколько освобожденных из плена "Л/ДНР" заложников отказались от лечения из-за нежелания оказаться под давлением общественности и прессы.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе