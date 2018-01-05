Освобожденные на Донбассе заложники получат компенсацию на обустройство быта

5 января, 2018, 13:44

В ближайшее время на заседание правительства будет вынесена инициатива компенсации освобожденным из плена боевиков заложникам, чтобы они могли обустроить свой быт

Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, передает LIGA.net.

"Информация в соцсетях о том, что люди, которые вернулись из плена, нуждаются буквально во всем, абсолютно не соответствует действительности. Медикаментами и средствами гигиены они обеспечены полностью. Но это не значит, что они ничего не требуют, кому-то нужен спортивный костюм, кому-то еще что-то" , - сказала она.

Сейчас, по ее информации, 24 военных находятся на территории военного госпиталя и 36 гражданских в больнице в Феофании.

"Многие отпрашиваются на праздники домой или погулять по Киеву, руководство больницы идет им навстречу. Сейчас большинство из них могут ехать домой и в любой момент обращаться за необходимой помощью", - добавила она.

Также решаются вопросы с обустройством тех, кто жил на оккупированной территории, таких около 30 человек. В ближайшее время на заседание правительства будет вынесена инициатива компенсации людям, вернувшимся из плена, чтобы они могли обустроить свой быт.

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Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.

В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.

Украинская сторона и террористы "ЛНР / ДНР" начали переговоры о новом обмене пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.

На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.

Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.