Обыски в Крыму: российские силовики искали наркотики и запрещенную литературу"
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Обыски проводились в 6 утра в Симферополе в доме 2 сестер-крымских татарок. Изъяли планшет и телефон, а также религиозную литературу. Когда сразу пошла информация по социальным сетям, через час после завершения обыска оккупанты заявили, что они приходили проводить "профилактическую беседу".
Известно, что силовики спрашивали, есть ли у сестер оружие, наркотики и запрещенная литература. По словам Чубарова, это стандартные требования во время обысков.
"Дальше взрослых членов этих семей пригласили в полицейского Центра по борьбе с экстремизмом. К счастью, сейчас никто не задержан, но что будет происходить в Центре, трудно сказать", - пояснил Чубаров.
Чубаров также отметил, что он работает над обменом крымских политзаключенных и заложников, но Россия отказывается проводить переговоры, аргументируя это тем, что "Крым – российская территория".
- Утром 5 января оккупанты провели обыски у крымских татар. Среди изъятого – религиозная литература.
- По информации Чубарова, более сотни детей в Крыму остались без родителей из-за арестов и заключения оккупантов.
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