Обыски в Крыму: российские силовики искали наркотики и запрещенную литературу"

5 января, 2018, 11:44

Во время обысков силовики спрашивали крымских татар по поводу владения оружием, наркотиками и "запрещенной литературой"

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Обыски проводились в 6 утра в Симферополе в доме 2 сестер-крымских татарок. Изъяли планшет и телефон, а также религиозную литературу. Когда сразу пошла информация по социальным сетям, через час после завершения обыска оккупанты заявили, что они приходили проводить "профилактическую беседу".

Известно, что силовики спрашивали, есть ли у сестер оружие, наркотики и запрещенная литература. По словам Чубарова, это стандартные требования во время обысков.

"Дальше взрослых членов этих семей пригласили в полицейского Центра по борьбе с экстремизмом. К счастью, сейчас никто не задержан, но что будет происходить в Центре, трудно сказать", - пояснил Чубаров.

Чубаров также отметил, что он работает над обменом крымских политзаключенных и заложников, но Россия отказывается проводить переговоры, аргументируя это тем, что "Крым – российская территория".