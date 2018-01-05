МИД Германии обвинило США и Россию в том, что они презирают ЕС

5 января, 2018, 18:16

В МИД Германии считают, что США, Россия и Китай недостаточно ценят Европейский Союз

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает "Европейская правда".

По мнению главы немецкого МИД, все авторитарные страны с отдельными исключениями считают Евросоюз слабым объединением.

"На самом деле Москву, Пекин и Вашингтон объединяет одна вещь: они вообще не ценят Европейский союз. Они его презирают", - заявил Габриэль.

Также министр высказал мнение, что в современном мире происходит соревнование между демократическими государствами и автократическими, где последние пытаются получить влияние в ЕС и разделить его. Первые признаки раздора в Евросоюзе уже заметны и, по прогнозам Габриэля, в будущем противостояние будет только расти.