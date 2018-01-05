Метро Киева может остаться без сети Wi-Fi. Объяснение Киевского инвестагентства

5 января, 2018, 19:59

В Киевском инвестагентстве считают, что целесообразным будет возможная отмена соглашения с компанией Mosquito Mobile, которая выиграла тендер на строительство сети Wi-Fi в столичном метро

Об этом заявил гендиректор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Соглашение должно быть пересмотрено и, возможно, даже разорвано. За последний год Mosquito не занимался расширением из-за финансовых проблем", - подчеркнул он.

Мистюк заметил, что владелец Mosquito Mobile Александр Адарич рефинансировал за счет своих собственных денег все задолженности проектной компании перед Фидобанком.

Он также полностью очистил компанию от банковских долгов, но $5 млн долларов для завершения проекта у него не было.