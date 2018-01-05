Метро Киева может остаться без сети Wi-Fi. Объяснение Киевского инвестагентства
5 января, 2018, 19:59
В Киевском инвестагентстве считают, что целесообразным будет возможная отмена соглашения с компанией Mosquito Mobile, которая выиграла тендер на строительство сети Wi-Fi в столичном метро
Об этом заявил гендиректор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Соглашение должно быть пересмотрено и, возможно, даже разорвано. За последний год Mosquito не занимался расширением из-за финансовых проблем", - подчеркнул он.
Мистюк заметил, что владелец Mosquito Mobile Александр Адарич рефинансировал за счет своих собственных денег все задолженности проектной компании перед Фидобанком.
Он также полностью очистил компанию от банковских долгов, но $5 млн долларов для завершения проекта у него не было.
- Тем временем Евросоюз выделит 120 млн евро на создание сети бесплатных точек Wi-Fi на всей территории в рамках программы WiFi4EU.
- WiFi4EU обеспечит бесплатный Wi-Fi в муниципальных зданиях, городских парках и других центрах общественной жизни.
- ЕС профинансирует установку локальных точек беспроводного доступа, а организации на местах, где они будут установлены, обеспечат их обслуживание.
- Инициатива призвана для развития местных цифровых услуг, таких как электронное правительство, и увеличит спрос граждан на использование онлайн-сервисов.
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