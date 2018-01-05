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Киев утром накроет густой туман, водителям советуют водить осторожно

6 января в столице Украины утром ожидается густой туман

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что завтра ночью и утром в столице туман, видимость 200-500 метров. Поэтому специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Тем временем 7 и 8 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью на Рождество будет небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

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7 января воздух прогреется ночью до 2-4 градусов тепла, а днем - до 5 градусов тепла; 8 января ночью ожидается 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

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