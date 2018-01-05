Кремлевскому "экс-главе" Минздрава Крыма сообщили о подозрении
5 января, 2018, 18:59
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении в государственной измене бывшему "министру" здравоохранения подконтрольного России правительства Крыма Петру Михальчевському
Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Татьяна Тихончик, сообщает "Укринформ".
Она рассказала, что судьи в ближайшее время должны начать рассмотрение ходатайства об избрании для Михальчевського меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Петру Михальчевському было сообщено о подозрении. Он подписал все необходимые документы", - подчеркнула Тихончик.
- Утром 5 января сотрудники СБУ задержали бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма. У него обнаружили паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью лидера крымских сепаратистов Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.
- Выяснилось, что Петр Михальчевський по собственной схеме заставлял крымчан отдавать ему украинские паспорта.
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