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Кремлевскому "экс-главе" Минздрава Крыма сообщили о подозрении

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении в государственной измене бывшему "министру" здравоохранения подконтрольного России правительства Крыма Петру Михальчевському

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Татьяна Тихончик, сообщает "Укринформ".

Она рассказала, что судьи в ближайшее время должны начать рассмотрение ходатайства об избрании для Михальчевського меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Петру Михальчевському было сообщено о подозрении. Он подписал все необходимые документы", - подчеркнула Тихончик.

  • Утром 5 января сотрудники СБУ задержали бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма. У него обнаружили паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью лидера крымских сепаратистов Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.
  • Выяснилось, что Петр Михальчевський по собственной схеме заставлял крымчан отдавать ему украинские паспорта.
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