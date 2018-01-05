Кремлевскому "экс-главе" Минздрава Крыма сообщили о подозрении

5 января, 2018, 18:59

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении в государственной измене бывшему "министру" здравоохранения подконтрольного России правительства Крыма Петру Михальчевському

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Татьяна Тихончик, сообщает "Укринформ".

Она рассказала, что судьи в ближайшее время должны начать рассмотрение ходатайства об избрании для Михальчевського меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Петру Михальчевському было сообщено о подозрении. Он подписал все необходимые документы", - подчеркнула Тихончик.