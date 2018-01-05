Когда ожидать повышения пенсий на 20%. Прогноз Минсоцполитики
5 января, 2018, 16:31
В Министерстве социальной политики считают, что уже в 2019 году пенсии украинцев вырастут на 20%
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, сообщает пресс-центр ведомства.
Он пояснил, что новая созданная система позволяет осуществлять ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единому подходу: 50% от роста средней зарплаты, плюс 50% от роста уровня инфляции.
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"Это позволит увеличивать размер пенсий, стопроцентно перекрывая уровень инфляции, и даже больше. По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит, примерно, 20 процентов размера пенсий”, - подчеркнул Шамбир.
- 3 октября Верховная Рада Украины поддержала закон о пенсионной реформе.
- Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе.
- 11 октября пенсионная реформа вступила в силу.
- С 1 октября минимальный размер пенсии вырос до 1452 грн.
- Индексация пенсий будет происходить ежегодно.
- С 1 января 2018 года правительство повысит пенсии военнослужащим.
- По данным социологов, вопросы пенсий попал в список самых актуальных проблем украинцев.
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