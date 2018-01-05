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Когда ожидать повышения пенсий на 20%. Прогноз Минсоцполитики


фото: zastavna
В Министерстве социальной политики считают, что уже в 2019 году пенсии украинцев вырастут на 20%

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, сообщает пресс-центр ведомства.

Он пояснил, что новая созданная система позволяет осуществлять ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единому подходу: 50% от роста средней зарплаты, плюс 50% от роста уровня инфляции.

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"Это позволит увеличивать размер пенсий, стопроцентно перекрывая уровень инфляции, и даже больше. По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит, примерно, 20 процентов размера пенсий”, - подчеркнул Шамбир.

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