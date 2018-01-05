КНДР и Южная Корея договорились о переговорах по поводу Олимпиады

5 января, 2018, 07:11

КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе

Об этом информирует ВВС.

Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник, 9 января. В ходе переговоров планируется обсудить возможное участие Северной Кореи в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) и пути для улучшения связей между странами.