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КНДР и Южная Корея договорились о переговорах по поводу Олимпиады

КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе

Об этом информирует ВВС.

Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник, 9 января. В ходе переговоров планируется обсудить возможное участие Северной Кореи в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) и пути для улучшения связей между странами.

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