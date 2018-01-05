КНДР и Южная Корея договорились о переговорах по поводу Олимпиады
5 января, 2018, 07:11
КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе
Об этом информирует ВВС.
Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник, 9 января. В ходе переговоров планируется обсудить возможное участие Северной Кореи в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) и пути для улучшения связей между странами.
- Ранее Южная Корея предложила КНДР договориться об участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде.
- Впоследствии Ким Чен Ын возобновил линию спецсвязи с Южной Кореей.
- Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись угрозами применить "ядерные кнопки".
- Власти США и Южной Кореи согласились приостановить военные учения, пока на территории последней будут проходить Зимние Олимпийские игры.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе