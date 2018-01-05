HBO рассказал, когда выйдет финальный сезон "Игры престолов"

5 января, 2018, 09:36

Американский телеканал HBO подтвердил, что финальный восьмой сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет в 2019 году

Об этом сообщается на сайте телеканала.

"Шесть серий восьмого и финального сезона "Игры престолов" вернутся на экраны в 2019 году", - говорится в сообщении.

Режиссерами финального сезона станут Дэвид Бениофф, Дэн Уайсс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник. Сценаристами последних шести серий выступят Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, Брайан Когман и Дэйв Хилл.

Точная дата премьеры восьмого сезона "Игры престолов" пока не объявлена.

Читайте также: 14 мощных сериалов 2017-го, от которых не оторвать глаз