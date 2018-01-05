Депутат из Черновцов задекларировал 63 квартиры за год и объяснил, откуда они взялись

5 января, 2018, 17:56

Депутат Черновицкого городского совета Ромео Скрипа внес в электронную декларацию 63 квартиры за год

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Там он также разместил видео, где отвечает на вопросы журналистов, почему за год задекларировал 63 квартиры, 31 из которых купил в один день за более 10 миллионов гривен. Другие квартиры он приобрел за более 13 миллионов гривен.

Скрипа говорит, что квартиры на самом деле не покупал,ведь их построила компания ООО "Ромтис Буд", которой он владеет вместе с родителями.

Для ввода дома в эксплуатацию его оформили на фамилию застройщика. И теперь квартиры будут реализовываться покупателям.

"У меня договор аренды на свою фамилию, также все разрешительные документы оформлены на мою фамилию, как на физическое лицо, а не на юридическое лицо. Поэтому получается, что квартиры я потом реализую, это мой бизнес, не вижу в этом ничего сенсационного или противозаконного", - подчеркнул Скрипа.