Чиновники КГГА могут переехать с Крещатика, а офис оставить "айтишникам"

5 января, 2018, 18:43

Киевские горсовет и городская государственная администрация, а также другие муниципальные и центральные органы власти могут переехать с Крещатика, 36 и других помещений в центре столицы

Об этом заявил гендиректор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что офис чиновников могут перенести в бизнес-центр из двух 27-этажных башен "А" класса на пересечении проспектов Победы и Воздухофлотского.

"Переезд позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от бюрократов с возможным перепрофилированием (здания на Крещатике) на офисы, в том числе, для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Мистюк.

Он объяснил, что если из центра столицы переместить 26 департаментов КГГА, то появится 160 тысяч кв. м муниципальной недвижимости. Ее можно будет продать, реконструировать или сдать в аренду.

"Сейчас владельцем (недостроенного бизнес-центра) является выходец из KDD Group, проект полностью закредитован государственным Укрэксимбанком ... Мы вышли на финальную точку в переговорах с собственником и банком за коммерческими условиями по финансированию достройки здания. Нам не хватает только решения Киевсовета, которое позволит подписать контракт на $370 млн ", - подытожил Мистюк.