Бутылку водки за 1,1 млн евро нашли пустой в Дании: Владелец объяснил, почему не расстроен

5 января, 2018, 19:21

На стройплощадке окрестностей Копенгагена нашли пустую бутылку водки стоимостью 1,1 млн евро, которую накануне похитили из бара города

Об этом сообщает местное издание The Local.

Правоохранители подтвердили, что пустую бутылку водки "Руссо-Балт", которую считают самой дорогой в мире, нашел рядовой гражданин. Сейчас бутылка находится в полицейском участке.

Владелец бутылки и бара, с которого ее похитили, Брайан Ингберг уже прокомментировал эту новость. Он очень обрадовался тому, что ценность его коллекции все же нашли.

"Увы, она пуста. Кто-то, кто работает на строительной площадке, нашел ее. В этой ситуации именно бутылка является ценной, мы можем заполнить ее водкой в России", - подчеркнул Інгберг.

Отметим, высокая стоимость этой бутылки объясняется тем, что она частично покрыта тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра.