Бутылку водки за 1,1 млн евро нашли пустой в Дании: Владелец объяснил, почему не расстроен
Об этом сообщает местное издание The Local.
Правоохранители подтвердили, что пустую бутылку водки "Руссо-Балт", которую считают самой дорогой в мире, нашел рядовой гражданин. Сейчас бутылка находится в полицейском участке.
Владелец бутылки и бара, с которого ее похитили, Брайан Ингберг уже прокомментировал эту новость. Он очень обрадовался тому, что ценность его коллекции все же нашли.
"Увы, она пуста. Кто-то, кто работает на строительной площадке, нашел ее. В этой ситуации именно бутылка является ценной, мы можем заполнить ее водкой в России", - подчеркнул Інгберг.
Отметим, высокая стоимость этой бутылки объясняется тем, что она частично покрыта тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра.
- Ранее сообщалось, что в датском Копенгагене украли одну из самых дорогих в мире бутылок водки стоимостью 1,1 млн евро, которую ее владелец привез из России. Бутылка была изготовлена частной компанией Dartz Motorz, которая базируется в Латвии и специализируется на производстве бронеавтомобилей.
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