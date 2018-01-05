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Боевики впервые за 3 суток открыли огонь на Луганском направлении

Впервые за последние трое суток боевиками нарушен режим перемирия на Луганском направлении в зоне проведения антитеррористической операции

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На протяжении минувших суток зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий ВСУ. Его доставили в военный госпиталь, где оказали необходимую врачебную помощь. На данный момент его жизни ничто не угрожает.

Отмечается, что впервые за последние трое суток нарушен режим перемирия на Луганском направлении.

Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по укреплениям сил АТО вокруг Луганского. Тем временем на Донецком направлении еще в светлое время суток боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов возле Верхнеторецкого.

На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины огонь в ответ не открывали.

 

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