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Беларусь закрывает генконсульство в Одессе

Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генерального консульства страны в Одессе

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в соответствии с указом президента страны от 9 июля 1996 года № 247 "Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь".

"Совет Министров решил закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в г.Одессе (Украина). Это решение содержится в постановлении Правительства Беларуси от 4 января 2018 года № 1", - отметили в представительстве.

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