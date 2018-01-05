Беларусь закрывает генконсульство в Одессе

5 января, 2018, 20:50

Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генерального консульства страны в Одессе

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в соответствии с указом президента страны от 9 июля 1996 года № 247 "Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь".

"Совет Министров решил закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в г.Одессе (Украина). Это решение содержится в постановлении Правительства Беларуси от 4 января 2018 года № 1", - отметили в представительстве.