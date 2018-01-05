Астрономы нашли две планеты, которые могут быть пригодными для жизни

5 января, 2018, 11:08

Группа американских и британских экспертов считает, что на двух планетах в системе звезды TRAPPIST-1 все-таки возможна жизнь, как его могут представлять земляне, хотя раньше подобную гипотезу отвергали

Об этом сообщает Naked Science.

Звезда TRAPPIST-1 в созвездии Водолея расположена в 39,5 световых лет от нас, что по астрономическим меркам недалеко. Ученые нашли рядом с ней семь планет, причем три из них находятся в зоне вероятной обитаемости.

Солнце является желтым карликом. По своим характеристикам оно очень далеко от TRAPPIST-1, которую классифицируют как красного карлика. Это маленькая и относительно холодная звезда. TRAPPIST-1 отличает высокая, по сравнению с Солнцем, активность, которая может препятствовать зарождению и поддержанию жизни.

Группа исследователей смоделировала звездный ветер (вытекание вещества из звезд в межзвездное пространство), проанализировала процессы, которые могут происходить в атмосферах трех потенциально пригодных для жизни планет. Они пришли к выводу, что планеты могут на протяжении более чем миллиарда лет хранить атмосферы, пригодные для поддержания жизни.

При этом ксенобиологи советуют осторожно интерпретировать их выводы, потому что доказательств обитаемости этих планет по-прежнему нет.