Астрономы нашли две планеты, которые могут быть пригодными для жизни
Об этом сообщает Naked Science.
Звезда TRAPPIST-1 в созвездии Водолея расположена в 39,5 световых лет от нас, что по астрономическим меркам недалеко. Ученые нашли рядом с ней семь планет, причем три из них находятся в зоне вероятной обитаемости.
Солнце является желтым карликом. По своим характеристикам оно очень далеко от TRAPPIST-1, которую классифицируют как красного карлика. Это маленькая и относительно холодная звезда. TRAPPIST-1 отличает высокая, по сравнению с Солнцем, активность, которая может препятствовать зарождению и поддержанию жизни.
Группа исследователей смоделировала звездный ветер (вытекание вещества из звезд в межзвездное пространство), проанализировала процессы, которые могут происходить в атмосферах трех потенциально пригодных для жизни планет. Они пришли к выводу, что планеты могут на протяжении более чем миллиарда лет хранить атмосферы, пригодные для поддержания жизни.
При этом ксенобиологи советуют осторожно интерпретировать их выводы, потому что доказательств обитаемости этих планет по-прежнему нет.
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