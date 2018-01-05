Алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках, - ученые

5 января, 2018, 08:12

Ученые из Великобритании обнаружили, что алкоголь повреждает ДНК в кроветворных стволовых клетках

Эти повреждения вызывает не сам спирт, а химическое соединение ацетальдегид, побочный продукт метаболизма спирта, пишет Science Alert.

Исследователи выяснили, что, когда человек начинает потреблять алкоголь в меру, ацетальдегид начинает накапливаться в клетках. Это приводит к изменениям ДНК, которые способны спровоцировать рак, подчеркнули авторы исследования из Кембриджского университета.

"То, как именно алкоголь создает нам проблемы, спорно. Однако исследование дает очень весомые доказательства того, что метаболит алкоголя вызывает повреждения ДНК и всех важных стволовых клеток, производящих новые ткани", - подчеркнул автор исследования Кетан Патель.

Исследователи давали мышам раствор этанола, а затем анализировали ДНК стволовых клеток. Выяснилось, что ацетальдегид способен вызывать разрывы в ДНК.

Чтобы увидеть, как ацетальдегид воздействует на клетки, команда должна была генетически модифицировать мышей мутацией, которая помешала своловым клеткам крови производить фермент ALDH2. У мышей, которых лишили способности к выработке этого фермента, повреждений ДНК оказалось в четыре раза больше.

"Мы видели огромное количество повреждений ДНК в этих клетках. ДНК были частично изъяты, сломаны, и мы даже видели, что части хромосом перестраивались", - сказал Патель.