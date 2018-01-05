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Активистка Femen разделась перед посольством США и спародировала Трампа

Активистка Femen протестовала против кризиса отношений США и Северной Кореи в гриме президента Дональда Трампа

Об этом говорится на сайте движения Femen.

Активистка Femen разделась перед посольством США в Киеве. На голову она надела светлый парик и загримировала себя под президента США Дональда Трампа. На теле она написала "Красная кнопка". По словам представителей движения, это сатирическая реакция на войну "красных кнопок" Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"FEMEN призывает мировую общественность обуздать половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков. Подобная риторика возвращает цивилизацию к временам холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников", - объясняет движение на сайте.

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