Заместитель Кличко рассказал, как в Киеве будут перерабатывать мусор
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
По его словам, КГГА в прошлом году утвердила план мероприятий, по которому будут строить мусороперерабатывающий центр. В этом году планируется провести строительные работы и соответствующие конкурсы, а также привлечь инвесторов.
"Было бы правильно на государственном уровне, кроме запретов, принять еще и законодательство, которое стимулирует процессы переработки и привлекает инвесторов. Один большой центр для переработки стоит десятки, а то и сотни миллионов евро. И чтобы пришел инвестор, необходимо иметь условия на муниципальном и государственном уровнях", - отметил Пантелеев.
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Также городской совет обещает расширить сеть контейнеров для сортировки мусора. В частности, для опасного мусора (батарейки, градусники, лампочки) в прошлом году уже закупили 140 контейнеров, которые будут расположены по всей территории Киева.
- С 1 января в Украине законодательство запрещает захоронение непереработанных бытовых отходов и обязывает украинцев сортировать мусор.
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